Троян ще бъде домакин на финалите на последните два етапа от 73-ата Международна колоездачна обиколка на България

Троян ще има ключова роля в 73-ата Международна колоездачна обиколка на България, която ще се проведе от 29 август до 2 септември. Градът ще бъде домакин на финалите на последните два етапа от надпреварата, съобщиха от Колоездачен клуб „Хемус – 1896“ (Троян).

В Обиколката ще участват 20 отбора от цяла Европа, които ще премерят сили в пет състезателни етапа по пътищата на страната. Първият етап Приморско- Бургас е на 29 август и е с дължина 125,2 км, вторият - Бургас-Сливен, с дължина 105,5 км и ще се проведе на 30 август, а третият Силвен-Павел бан е с дължина 106, 2 км, като предстои на 31 август.

Жителите и гостите на Троян ще могат да наблюдават на живо в два поредни дни голямо колоездене в Троян и Троянския Балкан - битката през Беклемето на 1 септември и големия финал на Обиколката на 2 септември.

На 1 септември ще се проведе четвъртият етап - Павел баня-Троян, който е с дължина 104,7 километра. Маршрутът ще премине през Беклемето - едно от най-познатите и тежки изкачвания в българското колоездене. Преминаването през Стара планина традиционно е сред ключовите моменти, които могат да окажат сериозно влияние върху генералното класиране преди последния състезателен ден, посочват от клуба.

На 2 септември Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап - Троян-Троян, с дължина 111,2 километра. Именно в Троян ще бъде поставен финалът на 73-ата Международна колоездачна обиколка на България и ще стане ясен крайният победител в надпреварата.

Тазгодишното домакинство има специално значение и за Колоездачен клуб „Хемус – 1896“, който през 2026 г. отбелязва 130 години от създаването си. Повече от век колоезденето е част от спортната история на Троян. В юбилейната за клуба година градът отново ще посрещне част от най-добрите състезатели и отбори от европейското колоездене.

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