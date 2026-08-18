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  3. Шон Брейди и Габриел Бонфим оглавяват бойна гала в Лас Вегас

Шон Брейди и Габриел Бонфим оглавяват бойна гала в Лас Вегас

  • 18 авг 2026 | 10:15
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Двама бойци от полусредна категория, Шон Брейди и Габриел Бонфим, ще се изправят един срещу друг в петрундов главен двубой. Срещата ще се проведе в „Meta APEX“ в Лас Вегас на 7 ноември.

Новината за битката беше обявена в официалния уебсайт на UFC. Брейди, който е постоянно присъствие в топ 10 на категорията, с нетърпение очакваше следващото си предизвикателство. В последната си битка през май той постигна впечатляваща и категорична победа над Хоакин Бъкли. Общият баланс на Брейди е 19 победи и 2 загуби, като в актива си има успехи над имена като Леон Едуардс, Гилбърт Бърнс и Келвин Гастелъм.

28-годишният бразилец Бонфим ще търси шеста поредна победа в кариерата си, опитвайки се да се изкачи още по-нагоре в ранглистата. В последното си представяне Бонфим демонстрира почти безупречно представяне, побеждавайки бившия шампион на UFC в полусредна категория Белал Мохамед в първия си главен двубой.

Сега Бонфим се изправя срещу Брейди, като победителят без съмнение ще направи още една крачка към битка за титлата във винаги конкурентната дивизия до 77 килограма.

След като двубоят Брейди срещу Бонфим е потвърден като основно събитие, се очаква в следващите седмици да бъдат обявени и други срещи за същата галавечер.

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