Червени картони и голово зрелище белязаха края на петия кръг в Торнео Betano

В нощта на 17 срещу 18 август се изиграха четири нови срещи от втория етап на аржентинския шампионат Торнео Betano Клаусура. След техния край лидери в класирането са Институто (група А) и Архентинос Хуниорс (група В). Първите осем отбора от всяка група преминават към плейофите.

В първия мач за вечерта, който стартира преди полунощ, Естудиантес Рио Куарто загуби домакинството си на Атлетико Тукуман с минималното 0:1. Единственото попадение в срещата реализира Клевър Наманду в 82-рата минута. Малко преди края на редовното време пък неговият съотборник Игнасио Галван си изкара втори жълт картон, но това не повлия на крайния резултат.

Носителят на Копа Судамерикана за 2025 г. Ланус загуби у дома от Индепендиенте с 1:3. Гостите поведоха с две попадения на чилиеца Лаутаро Миян (37’, 47’) от двете страни на почивката, а малко след това Алам Стивън Улк Дуре (50’) върна един гол. Така интригата се запази до самия край и дълбоко в добавеното време бе оформен крайният резултат от друг чилиец в лицето на Максимилиано Гутиерес (90'+4’). 120 секунди след третото попадение на Индепендиенте домакините от Ланус останаха с човек по-малко заради втория жълт картон на Рамиро Карера.

Велес Сарсфийлд и Дефенса и Хустисия направиха единственото равенство тази нощ, стигайки до реми 1:1. Мануел Лансини (4’) изведе домакините от Велес с ранен гол, а изравняването бе оформено от Леандро Фернандес (79’) около десетина минути преди края на редовното време.

Последният мач за нощта също не завърши с всичките 22-ма души, които го започнаха, като се стигна до червени картони и в двата лагера. Там Химнасия Мендоса спечели с 3:1 срещу Талерес Кордоба, като Аугустин Модика (9', 20’) вкара две от попаденията, едното от които падна след дузпа, а след почивката асистира и за третото. То бе дело на Лучано Чинголани (51’). В 67-ата минута пък заради неспортсменско поведение бяха изгонени двама играчи - Хуан Франко от Химнасия и Роман Даниел Рикелме от Талерес. Малко преди края Сантяго Фернандес вкара почетния гол за гостите.

¡SE ARMÓ EN MENDOZA! Franco y Riquelme expulsados por agredirse mutuamente. Gimnasia (M) y Talleres se quedaron con 10.



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Аржентинският шампионат ще продължи с нови два мача в края на работната седмица, когато в нощта на 21 срещу 22 август (петък срещу събота) ще бъде открит шестият кръг.

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