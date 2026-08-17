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Маргарита Парпулова е на крачка от медалите в Лозница

  • 17 авг 2026 | 20:45
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Маргарита Парпулова е на крачка от медалите в Лозница

Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Талантливата ни състезателка постигна победа над Ева Хългатян (Армения) и направи важна стъпка към спечелване на медал в категория до 54 килограма на шампионата до 19 години в Лозница, Сърбия. Парпулова бе категорична в изявите си и не остави шанс на своята противничка. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие тя ще боксира днес със София Нтилиу (Гърция).

Другата ни участничка при девойките – Никол Първанова допусна поражение. В категория до 70 килограма тя бе надиграна от Евгения Зеленова (Русия).

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