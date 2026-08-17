Резултати, голмайстори и класиране след 1-я кръг на Елитната група до 18 години

Септември - Ботев (Пд) 4:0
1:0 Андрей Грозданов (21’)
2:0 Андрей Грозданов (41’)
3:0 Александър Маринов (67’)
4:0 Андрей Грозданов (75’)
Берое - Локомотив (ГО) 2:3
1:0 Стоян Башикаров (12')
1:1 Диан Пулов (15')
1:2 Стефан Чукурлиев (57')
1:3 Стефан Чукурлиев (70')
2:3 Иван Петров (73')
Дунав - Янтра 3:0
1:0 Венцислав Станев (17')
2:0 Виктор Илиев (50')
3:0 Йоан Нофал (88') д
Арда - Нефтохимик 5:1
1:0 Радослав Коев (7')
2:0 Буран Калинов (14')
2:1 Петър Кюмюрджиев (24')
3:1 Радослав Коев (46')
4:1 Пресиан Василев (64')
5:1 Радослав Коев (90'+3)
Миньор (Пк) - Хебър 1:0
1:0 Симеон Боянов (68')
Славия - Национал 2:1
1:0 Михаил Тенев (15')
2:0 Юлиян Димитров (36')
2:1 Валери Георгиев (73')
Локомотив (Сф) - Пирин 3:2
0:1 Александър Георгиев (11')
1:1 Виктор Величков (29')
2:1 Виктор Димитров (36')
3:1 Александър Ненов (74')
3:2 Александър Георгиев (84')
Ботев (Сф) - Локомотив (Пд) 1:3Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google