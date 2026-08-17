Team Falcons е на крачка от голямата титла на Световното по електронни спортове

Team Falcons е почти сигурен победител в клубния шампионат от Световното първенство по електронни спортове. Организацията от Саудитска Арабия спечели турнира по Rocket League, което ѝ донесе още 1000 точки и втори трофей през тази година след Street Fighter 6.
В шахматния турнир Магнус Карлсен пък защити титлата си от 2025 г. и спечели нови 1000 точки за Team Liquid. В Rocket League Falcons победиха Spacestation Gaming на финала. Karmine Corp остана четвърти, докато Team Vitality и Gentle Mates отпаднаха още на четвъртфиналите.
В PUBG Mobile титлата отиде при S2G Esports, а Nongshim RedForce и Aurora Gaming използваха отсъствието на някои от фаворитите, за да се изкачат в класирането.
След шестата и предпоследна седмица Falcons води с 4400 точки, пред AG.AL International с 4100 и Natus Vincere с 2450. Team Vitality е четвърти с 2400 точки, така че битката за третото място остава напълно отворена.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google