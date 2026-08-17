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  3. LYON се раздели с Armao, Inspired е близо до завръщане

LYON се раздели с Armao, Inspired е близо до завръщане

  • 17 авг 2026 | 16:57
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LYON се раздели с Armao, Inspired е близо до завръщане

Само три седмици преди края на летния сезон в американското първенство по League of Legends - LCS LYON се раздели с Джонатан "Armao" Армао.

Американският джънглър изигра четири серии за отбора, като записа баланс 3-1, а единствената му загуба дойде срещу Sentinels.

Armao първоначално беше привлечен до края на третата седмица, но договорът му беше удължен до края на четвъртата. След напускането му логичният вариант е Каспър "Inspired" Сльома да се завърне в стартовия състав.

Снимка: Lyon

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