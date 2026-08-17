Team Heretics удължава договора на ключов играч

Team Heretics ще продължи да разчита на Енес "RieNs" Ечирли, като според информация на Sheep Esports организацията се е договорила с него за удължаване на договора му до 2028 г.

21-годишният играч бе в полезрението на няколко други организации за предстоящия трансферен прозорец. RieNs се присъедини към испанския тим в края на 2023 г. и бързо се превърна във важна част от състава.

Той спечели отличието "Initiator of the Year" в две поредни години, а миналата година спечели с Team Heretics Световното по електронни спортове в дисциплината VALORANT.

През настоящия сезон турският състезател отново бе сред най-силните играчи на отбора. Испанската организация спечели Stage 1 и завоюва първата си VCT титла, но в края на сезона отпадна от VCT EMEA от дивизията на Айнтрахт Франкфурт в плей-ин етапа

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