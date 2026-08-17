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Витоша прие европейския шампионат по спускане

  • 17 авг 2026 | 11:23
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Витоша прие европейския шампионат по спускане

През изминалия уикенд Витоша събра над 300 от най-добрите състезатели по планинско колоездене от 26 държави над 30 международни отбора, които се бориха за европейските титли в дисциплината спускане по трасето „Витошко лале“.

Организатори на надпреварата бяха Българската федерация по колоездене и Европейският колоездачен съюз, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Фондация „София – европейска столица на спорта“ и домакините от „Витоша ски“.

Трасето с дължина 1820 метра и 403 метра денивелация предложи бързи и технични участъци, а каменистите секции в средната част поставиха под сериозно изпитание подготовката на участниците. За радост на многобройната публиката край трасето, разликите между най-бързите състезатели се измерваха в стотни от секундата.

При мъжете в категория Елит първото място извоюва италианецът Лорис Ревели, който слезе по трасето за 3:21.62 мин. На втора позиция, с изоставане от само 1.71 секунди, завърши неговият сънародник Стефано Интроци (3:23.33 мин.), а бронзовият медал взе Дом Плат от Великобритания (3:25.90 мин).

При дамите Елит състезанието също премина под знака на италианския отбор. Шампионка стана Глория Скарси с време 4:06.39 мин, изпреварвайки Вероника Уидман (4:08.33 мин.). Третото място спечели полякинята Амелия Дудек (4:13.86 мин.).

Повод за радост на българската публика донесе Николай Начев, който се представи отлично в категория Masters (55-59 г.) и спечели бронзов медал за България.

Шампионатът завърши с официална церемония във финалната зона на писта „Витошко лале“. Отличията на победителите бяха връчени от вицепрезидента на Европейския колоездачен съюз Катерина Якубова, генералните секретари на Българската и Европейската федерация по колоездене, както и от кмета на София Васил Терзиев.

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