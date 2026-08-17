Таекуондо завладява Панагюрище с истински спортен спектакъл

Центърът на Панагюрище ще се превърне в арена на сила, енергия и адреналин на 21 август от 20:00 часа. Клубовете Один и Таекуондо Фитнес НСА организират истински спортен празник, който обещава да остави незабравими емоции на жителите и гостите на града.

Специален акцент ще бъде демонстрацията на Демо отбора на Таекуондо Фитнес НСА, с президент Димитър Аврамов – същият отбор, който спечели „Златен бутон“ и достигна до финала на „България търси талант“, впечатлявайки публика и жури с невероятната си комбинация от техника, сила, прецизност и смелост.

В шоуто ще участват и две от големите имена на българското таекуондо - европейската шампионка Спасиана Григорова и европейската вицешампионка Никол Чорбанова.

Публиката ще види зрелищни демонстрации - чупене на дъски и тухли, впечатляващи силови изпълнения и атрактивни номера, сред които разбиване на ябълка, набучена на самурайски меч. Всичко това ще покаже не само физическата сила на състезателите, но и дисциплината, концентрацията и невероятния контрол, които стоят зад всяко движение в таекуондото.

Спортният празник ще предложи още една специална атракция – двустранна среща между състезателите на двата клуба, която ще даде възможност на публиката да се докосне до истинския състезателен дух на таекуондото.

Сред официалните гости ще бъде кметът Желязко Гагов, който е домакин на летния лагер на Таекуондо Фитнес НСА.

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