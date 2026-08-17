Великобритания спечели класирането по медали на Европейското по плуване в Париж

Великобритания спечели класирането по медали с 14 златни отличия на Европейското първенство по плуване в Париж. Италия завърши втора с 13 златни медала, а третата позиция е за състезаващите се с неутрален статут плувци на Русия с 10 златни.

От българския състав най-добре се представи Петър Мицин, който плува финал и завърши осми на 400 метра свободен стил.

Класиране по медали:

1. Великобритания: 14 златни, 4 сребърни и 8 бронзови медала

2. Италия: 13 златни, 15 сребърни и 15 бронзови медала

3. Русия: 10 златни, 9 сребърни и 13 бронзови медала.

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