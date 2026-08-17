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Нападател на Сасуоло е трансферна цел на Лацио

  • 17 авг 2026 | 07:17
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Нападател на Сасуоло е трансферна цел на Лацио

Лацио продължава да търси начини да подсили нападателната си линия преди старта на новия сезон. Според информация на журналиста Джанлука Ди Марцио, „орлите“ са добавили двама нападатели към списъка си с потенциални нови попълнения – Андреа Пинамонти от Сасуоло и бившия голмайстор на Галатасарай Мауро Икарди.

В момента Икарди е свободен агент и разглежда оферти от няколко клуба, което означава, че Лацио ще трябва да се пребори със сериозна конкуренция за подписа на 33-годишния аржентинец.

Лацио връща Икарди в Италия
Лацио връща Икарди в Италия

През изминалия сезон той изигра 31 мача в турското първенство, в които отбеляза 14 гола и направи една асистенция.

От своя страна, Пинамонти записа 36 мача в Серия "А" през миналата кампания, като се отчете с 9 попадения и 3 голови подавания.

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Снимки: Imago

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