Fnatic записа втора победа през уикенда, MKOI се справи с NAVI

Fnatic постигна убедителна победа с 2:0 над G2 Esports в последния мач от четвъртата седмица на летния сплит от европейското първенство по League of Legends - LEC.
"Оранжевите" записаха втори пореден успех през уикенда, след като ден по-рано се наложиха и над SK Gaming със същия резултат. MVP приза грабна Владимирос "Vladi" Кортидис, въпреки че срещу него стоеше станалия днес част от престижната класация Hall of Legends - Caps.
Легендата Caps стана първият западен играч в Hall of Legends
Победата срещу G2 позволи на Fnatic да се изкачи до шестото място в класирането с баланс 2-3 и 40% успеваемост. G2 остава втори с 6-2, докато лидер продължава да бъде Karmine Corp, който е без загуба с 6-0.
В другия мач от неделната програма Movistar KOI се наложи с 2:0 над NAVI. Така MKOI подобри актива си до 3-4 и заема петата позиция, докато NAVI остава седми с 2-3.
На третото място е Team Vitality с 4-2, следван от GIANTX с 2-2. В дъното Shifters продължава да няма победа и е с баланс 0-5.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google