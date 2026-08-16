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  3. Fnatic записа втора победа през уикенда, MKOI се справи с NAVI

Fnatic записа втора победа през уикенда, MKOI се справи с NAVI

  • 16 авг 2026 | 22:32
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Fnatic записа втора победа през уикенда, MKOI се справи с NAVI

Fnatic постигна убедителна победа с 2:0 над G2 Esports в последния мач от четвъртата седмица на летния сплит от европейското първенство по League of Legends - LEC.

"Оранжевите" записаха втори пореден успех през уикенда, след като ден по-рано се наложиха и над SK Gaming със същия резултат. MVP приза грабна Владимирос "Vladi" Кортидис, въпреки че срещу него стоеше станалия днес част от престижната класация Hall of Legends - Caps.

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Победата срещу G2 позволи на Fnatic да се изкачи до шестото място в класирането с баланс 2-3 и 40% успеваемост. G2 остава втори с 6-2, докато лидер продължава да бъде Karmine Corp, който е без загуба с 6-0.

В другия мач от неделната програма Movistar KOI се наложи с 2:0 над NAVI. Така MKOI подобри актива си до 3-4 и заема петата позиция, докато NAVI остава седми с 2-3.

На третото място е Team Vitality с 4-2, следван от GIANTX с 2-2. В дъното Shifters продължава да няма победа и е с баланс 0-5.

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