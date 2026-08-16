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Алан Дзабиев ще участва на репешажите на Световното първенство

  • 16 авг 2026 | 21:52
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Алан Дзабиев ще участва на репешажите на Световното първенство

Алан Дзабиев ще участва на репешажите на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия.

Бронзовият медалист от Еврошампионата до 23 години стартира с туш срещу Жавокхир Шодияров (Узбекистан) в категория до 130 кг на класическия стил, а на четвъртфиналите загуби с 0:9 от Али Илясов (Русия) - световен и европейски шампион до 20 години.

Съперникът му стигна финала и Дзабиев в понеделник ще спори на репешажите, където очаква победителя от мача между турчин и арменец. При успех той ще излезе за бронза срещу Есам Хюсеин (Египет) - шампион на Африка до 20 години този сезон.

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Другите двама български представители днес – Христо Валентинов (77) и Валентин Валентинов (87) загубиха в първия кръг ва първенството и отпаднаха.

Във втория ден от шампионата в Братислава на тепиха излизат Калоян Иванов (55), Кристиян Миленков (67) и Радостин Василев (97).

Снимка: БФБ

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