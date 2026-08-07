Милен Кунчев за завръщането на Ботев II (Пловдив)

Вторият отбор на Ботев (Пловдив) е отново в Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Милен Кунчев коментира пред Sportal.bg очакванията си за предстоящия сезон.

„Проведохме нормална подготовка. Доколко сме готови, ще си проличи в мачовете. Съставът ни е изграден 99 на сто от наши момчета. Нуждаем се от адаптационен период. Няма време за такъв, ще се случва в движение. Приоритетът в работата и участието ни е, тези млади играчи да направят крачка напред в развитието си. Разбира се, ще търсим и добри резултати, защото такива придават увереност и самочувствие. Ще е тежък сезон, тъй като отборите са равностойни, а мачовете ще са оспорвани“.

Снимки: botevplovdiv.bg

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