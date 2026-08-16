Петър Мицин завърши осми във финала на 400 метра свободен стил на Европейското

Петър Мицин завърши осми във финала на 400 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.

Мицин финишира за време 3:47.42 минути, което е по-слабо от сутрешното му плуване в сериите (3:46.28) и не успя да са намеси в битката за медалите.

Leon Marchand does it again! 3:43.14 in the 400m Free for his second European title 🥇🇫🇷#EuropeanAquatics #Swimming #Paris2026 pic.twitter.com/7qE43kA0UB — European Aquatics (@EuroAquatics) August 16, 2026

Любимецът на местната публика Леон Маршан спечели златото с 3:43.14 минути.

Мицин е единственият българин с плуване във финал на шампионата в Париж. Преди това единствено Габриела Георгиева стигна до вечерна сесия с участие в полуфиналите на 200 метра гръб.

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Снимки: Imago