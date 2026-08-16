Кейт Дъглас подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил при жените

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил при жените в предварителните серии на шампионата по плуване "Пан Пасифик" в Ървайн, Калифорния (САЩ).

24-годишната американка записа време 23.49 секунди в своята серия, подобрявайки предишното върхово постижение от 23.55 секунди, дело на съотборничката ѝ Гретхен Уолш на турнир в Рим през юни.

Това е вторият път, в който Дъглас подобрява световния рекорд в спринтово състезание. Тя го направи за първи път на 19 юни на турнира TYR Pro Swim Series в Индианаполис, постигайки време 23.59 секунди. Девет дни по-късно Уолш на свой ред подобри рекорда.

Кейт Дъглас е петкратна олимпийска медалистка. Тя спечели сребро на 50 метра свободен стил на Световното първенство през 2024 година,, но не участва в дисциплината на Олимпийските игри в Париж.

Уолш плуваше в серията след Дъглас и постигна 23.78 секунди.

Постижението на Дъглас беше първият индивидуален световен рекорд, поставен на турнира, в който участват плувци от САЩ, Австралия, Канада, Япония и Китай и други.

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