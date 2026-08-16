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Леон Маршан е шампион на 200 м бътерфлай

  • 16 авг 2026 | 01:05
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Леон Маршан е шампион на 200 м бътерфлай

Леон Маршан завоюва първата си индивидуална европейска титла, като спечели финала на 200 метра бътерфлай за мъже на шампионата на Стария континент по плуване.

Маршан зарадва френската публика в Париж с първо време 1:52.72 минута.

Унгарецът Ричард Мартин остана втори с 1:54.06 минута, а гръкът Апостолос Сискос е трети с 1:54.13.

Унгарецът Хуберт Кош водеше след първата половина на дистанцията, но не издържа на темпото и остана шести в крайното класиране.

Във финала на 50 метра бруст за мъже победител стана италианецът Николо Мартиненги с време от 26,57 секунди. Неговият сънародник Симоне Черасуоло и нидерландецът Коен Де Гроот поделиха второто място с еднакво време от 26,62 секунди.

Полската плувкиня Катаржина Васик спечели титлата на 50 метра свободен стил за жени, завършвайки дистанцията за 23,84 секунди. Второто място зае трикратната олимпийска шампионка Сара Шьострьом от Швеция с време 23,86. Призовата тройка се допълни от Сара Къртис (Италия) с време 23,99.

Великобритания спечели златото в миксовата щафетата на 4 по 200 метра свободен стил с време 7:24.13 минути, което е нов рекорд на шампионатите. Германия взе среброто (7:25.43), а бронзът е за състезаващите се с неутрален статут плувци на Русия със 7:26.35 минути.

19-годишният германски плувец Йоханес Либман постави световен рекорд на 1500 м свободен стил с 14 минути 26,79 секунди. Това е трети световен рекорд на европейското първенство в Париж след двете поправки на 50 м гръб за жени на италианката Сара Къртис.

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Снимки: Gettyimages

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