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  3. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст в предпоследния ден на Европейското

Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст в предпоследния ден на Европейското

  • 15 авг 2026 | 11:53
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Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст в предпоследния ден на Европейското

Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж.

Петкова финишира за 31.07 секунди и се нареди 19-а с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова.

Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана едва 40-а с 32.79 секунди.

Най-добро време в сериите даде италианката Бенедета Пилато с 29.86 секунди.

Дарен Кирилов плува под възможностите си със секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-и в сериите на 100 метра гръб с време 56.73 секунди.

Най-бърз бе гръцкият състезател Апостолос Христу с 52.73 секунди.

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Снимки: Imago

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