Испания и Хърватия ще спорят за титлата на Европейското по водна топка до 20 години

Испания и Хърватия ще спорят за титлата на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна.

В първия полуфинален сблъсък днес иберийците надделяха над Черна гора с 15:10 (5:1, 4:3, 2:4, 4:2). В другата полуфинална среща Хърватия се наложи над Италия с 19:11 (6:2, 4:3, 4:2, 5:4).

Финалът на първенството на Стария континент е утре от 20:00 часа.

Срещата за бронзовите медали ще се играе утре от 18:00 часа, а съперници са Черна гора и Италия.

В двубоите за разпределение на местата от 5-о до 8-о Унгария победи Гърция със 17:10 (4:5, 4:2, 6:0, 3:3), а Сърбия надделя над Германия с 20:15 (9:2, 4:6, 3:3, 4:4).

Утре от 14:30 часа е двубоят за 7-о място между Гърция и Германия, а в 16:15 часа Унгария ще спори за петото място със Сърбия.

В срещата за 9-о място по-рано днес Малта победи Нидерландия с 15:2 (3:4, 2:2, 5:3, 5:3). Франция пък спечели мача за 11-о място, след успех над Турция с 18:9 (3:1, 5:5, 4:2, 6:1).

България завърши на 13-о място в надпреварата и запази мястото си в Елитната група на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години.

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