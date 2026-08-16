Виляреал върна два гола и развали завръщането на Сантандер в елита

Виляреал развали дългоочакваното завръщане на Сантандер в елита на испанския футбол. Срещата завърши 2:2, а разочарованието дойде от това, че домакините водеха с два гола. Всички попадания в мача паднаха през първото полувреме в рамките на 25 минути.

При страхотна атмосфера на “Ел Сардинеро” двата отбора започнаха на висока скорост, а гостите имаха леко предимство. Микаутадзе отправи два точни удара в първите 10 минути. В 21-ата минута феновете на домакините имаха поводи за радост, тъй като съдията отсъди дузпа, а Андрес Мартин я реализира. Последваха силни минути за Сандандер и те стигнаха до втори гол. Дебютантът Серхио Мартинес се разписа след великолепен удар от дистанция.

В края на полувремето обаче ситуацията много бързо се промени. Пап Гей върна “Жълтата подводница” в мача, а минута по-късно Никола Пепе изравни след прекрасно изпълнение. Въпреки това разочарование Расинг започна силно второто полувреме. Удари на Мантийя, Каналес и Мартин не доведоха до гол. Последва отговорът на гостите и Перес и Моуриньо бяха близо до попадение. Към края играта стана накъсана и двата отбора се задоволиха с равенството.

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Снимки: Imago