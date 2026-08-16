Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Набралият скорост ЦСКА посреща търсещия изход от кризата Ботев (Враца)
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента

Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента

  • 16 авг 2026 | 17:34
  • 2065
  • 1
Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента

Само броени минути, след като завоюва златния медал на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика, Стилияна Николова се пребори и за сребърното отличие във финала на лента.

Стили постигна резултат от 30.450 точки (13.500 за трудност, 8.500 за изпълнение и 8.450 за артистичност) за своето съчетание. По този начин тя завърши на 0.050 зад представителката на домакините Даря Варфоломеев, която получи съответно 13.400, 8.550 и 8.550 за трудност, изпълнение и артистичност.

Така германката спечели своя трети златен медал от първенството след успехите си в многобоя и с топки. В същото време Стили се поздрави с третото си сребро след тези в отборното класиране и многобоя. Към тях тя прибави и първата си индивидуална световна титла, която беше завоювана във финала на бухалки.

България завършва 42-то Световно първенство по художествена гимнастика с общо шест медала (1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови). Това отрежда на страната ни третото място в класирането по медали зад Германия (3 златни, 0 сребърни и 1 бронзов) и Бразилия (2 златни, 0 сребърни и 1 бронзов).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Гимнастика

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 8907
  • 19
Втори бронз за ансамбъла на Световното!

Втори бронз за ансамбъла на Световното!

  • 16 авг 2026 | 16:09
  • 2042
  • 4
Стилияна Николова се класира на седмо място на финала на обръч на Световното

Стилияна Николова се класира на седмо място на финала на обръч на Световното

  • 16 авг 2026 | 14:25
  • 1800
  • 0
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

  • 16 авг 2026 | 13:30
  • 3454
  • 3
Невяна Владинова проведе първа среща с гимнастичките

Невяна Владинова проведе първа среща с гимнастичките

  • 16 авг 2026 | 10:50
  • 1754
  • 0
Спектакъл и красота в шоуто „Чудесният свят на гимнастиката“

Спектакъл и красота в шоуто „Чудесният свят на гимнастиката“

  • 16 авг 2026 | 05:32
  • 943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 3:0 Манчестър Сити, лондончани имат пълен контрол

Арсенал 3:0 Манчестър Сити, лондончани имат пълен контрол

  • 16 авг 2026 | 18:24
  • 12910
  • 56
11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

  • 16 авг 2026 | 17:59
  • 7766
  • 15
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 8907
  • 19
Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

  • 16 авг 2026 | 15:00
  • 28172
  • 129
УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

  • 16 авг 2026 | 14:10
  • 29999
  • 52
Старт на Спортист - Несебър

Старт на Спортист - Несебър

  • 16 авг 2026 | 17:59
  • 8418
  • 4