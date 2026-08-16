Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента

Само броени минути, след като завоюва златния медал на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика, Стилияна Николова се пребори и за сребърното отличие във финала на лента.

Стили постигна резултат от 30.450 точки (13.500 за трудност, 8.500 за изпълнение и 8.450 за артистичност) за своето съчетание. По този начин тя завърши на 0.050 зад представителката на домакините Даря Варфоломеев, която получи съответно 13.400, 8.550 и 8.550 за трудност, изпълнение и артистичност.

Така германката спечели своя трети златен медал от първенството след успехите си в многобоя и с топки. В същото време Стили се поздрави с третото си сребро след тези в отборното класиране и многобоя. Към тях тя прибави и първата си индивидуална световна титла, която беше завоювана във финала на бухалки.

България завършва 42-то Световно първенство по художествена гимнастика с общо шест медала (1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови). Това отрежда на страната ни третото място в класирането по медали зад Германия (3 златни, 0 сребърни и 1 бронзов) и Бразилия (2 златни, 0 сребърни и 1 бронзов).

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Снимки: Gettyimages