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Невяна Владинова проведе първа среща с гимнастичките

  • 16 авг 2026 | 10:50
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Невяна Владинова проведе първа среща с гимнастичките

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова проведе първата си среща с гимнастичките в качеството си представител на атлетите в художествената гимнастика към Световната гимнастика.

В срещата се включиха голям брой състезателки, а Владинова беше подготвила специална презентация и анкети, които гимнастичките попълниха на място. Целта е да бъдат чути техните мнения, гледни точки и темите, които са важни за самите атлети.

След презентацията срещата продължи с открит разговор, в който гимнастичките активно се включиха, споделяха своите позиции и задаваха въпроси.

Това е и една от основните задачи на представителя на атлетите - да създава пряка връзка със състезателите, да чува техния глас и да го представлява в структурите на Световната гимнастика.

За Невяна Владинова срещата във Франкфурт беше първата в тази ѝ роля и началото на активната работа с атлетите от световната художествена гимнастика.

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