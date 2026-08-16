Стилияна Николова се класира на седмо място на финала на обръч на Световното

Българката Стилияна Николова се класира на седмо място на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Носителката на сребърно отличие в многобоя беше с първи стартов номер и съдиите й дадоха 28.050 точки (трудност 11.800; артистичност 8.150; изпълнение 8.100).

Таисия Онофричук спечели златото на обръч с 30.700 точки и донсе първо отличие за Украйна от шампионата. Защитаващата титлата си София Рафаели (Италия) остана втора с 30.500 точки, а трета се нареди трикратната световна шампионка в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.400 точки.

По програма следват изпълненията от финала на топка без българско участие. От 15.00 часа българско време ансамблите ще покажат композициите си с три обръча и два чифта бухалки. България е със стартов номер 6. След това са финалите на бухалки и на лента с участието на Стилияна Николова.

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