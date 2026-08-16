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Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

  • 16 авг 2026 | 13:30
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Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с пет топки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тимът в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова представи силно танцувалната си композиция и получи 28.400 точки, от които 13.500 трудност, 7.100 изпълнение, 7.800 артистичност. Тази оценка отреди на възпитаничките на Весела Димитрова третата позиция.

Титлата на този уред стана притежание на Бразилия с 29.450 точки, а на второ място е олимпийският шампион в многобоя от Париж 2024 Китай с 28.900 точки.

Световният шампион Испания допусна грешки и остана на пета позиция с 27.450 точки.

По-късно днес ансамбълът на България ще участва на финала на съчетанията с три обръча и два чифта бухалки.

Отличието е трето за страната след среброто на Стилияна Николова в многобоя и среброто в отборната надпревара.

След малко Стилияна Николова започва участието си на финалите с първия уред обръч.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

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