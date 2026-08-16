Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Набралият скорост ЦСКА посреща търсещия изход от кризата Ботев (Враца)
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев: Спечелихме заслужено, не трябва да се отпускаме

Николай Жечев: Спечелихме заслужено, не трябва да се отпускаме

  • 16 авг 2026 | 16:59
  • 524
  • 0
Николай Жечев: Спечелихме заслужено, не трябва да се отпускаме

В Ямбол, едноименния тим надигра Марица (Пловдив) с 3:0. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол с категоричен успех
ФК Ямбол с категоричен успех

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Много съм доволен от всички футболисти, постараха се, играха добре и заслужено спечелихме. Създадохме много положения срещу добър и млад отбор на Марица (Пловдив). Мисля, че се получи двубой на добро ниво, за което поздравявам и противника. Не мисля, че има нужда от коментар относно нашия първи гол. В Марица имат камера – могат да гледат запис от двубоя, ние също имаме и го гледахме. Страничният съдия веднага тръгна към центъра, дори и за миг не се е поколебал относно ситуацията. Никога не съм правил индивидуални оценки на футболисти и винаги съм се старал да бъда обективен. Искам обаче да отчета доброто включване на нашите млади футболисти. На резервната скамейка с едно-две изключения, останалите са млади момчета. Пуснах ги в игра, а те буквално летят на терена, усеща се желанието им за игра. Целият отбор се представи добре и дано така да продължаваме, защото ни чакат трудни мачове – сега гостуване на Спартак Пловдив, после срещу Родопа, който тръгна добре, после с Левски Карлово. Не трябва в нито един мач да се отпускаме, ако искаме да сме в челото на класирането“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

АЕК пусна син екип преди мача с Левски

АЕК пусна син екип преди мача с Левски

  • 16 авг 2026 | 16:40
  • 1728
  • 0
Лудогорец III и Академик (Свищов) завършиха наравно

Лудогорец III и Академик (Свищов) завършиха наравно

  • 16 авг 2026 | 16:38
  • 748
  • 0
Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

  • 16 авг 2026 | 16:35
  • 1301
  • 1
Дубълът на Спартак (Плевен) удари Партизан

Дубълът на Спартак (Плевен) удари Партизан

  • 16 авг 2026 | 15:52
  • 697
  • 1
Левски разясни как ще процедира до мача с АЕК

Левски разясни как ще процедира до мача с АЕК

  • 16 авг 2026 | 15:43
  • 1259
  • 0
Треньор обяви раздялата си с Лудогорец

Треньор обяви раздялата си с Лудогорец

  • 16 авг 2026 | 15:32
  • 7427
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 3:0 Манчестър Сити, лондончани имат пълен контрол

Арсенал 3:0 Манчестър Сити, лондончани имат пълен контрол

  • 16 авг 2026 | 18:24
  • 12769
  • 56
11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

  • 16 авг 2026 | 17:59
  • 7546
  • 9
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 8825
  • 19
Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

  • 16 авг 2026 | 15:00
  • 28094
  • 123
УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

  • 16 авг 2026 | 14:10
  • 29921
  • 52
Старт на Спортист - Несебър

Старт на Спортист - Несебър

  • 16 авг 2026 | 17:59
  • 8390
  • 4