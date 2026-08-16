Николай Жечев: Спечелихме заслужено, не трябва да се отпускаме

В Ямбол, едноименния тим надигра Марица (Пловдив) с 3:0. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол с категоричен успех

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Много съм доволен от всички футболисти, постараха се, играха добре и заслужено спечелихме. Създадохме много положения срещу добър и млад отбор на Марица (Пловдив). Мисля, че се получи двубой на добро ниво, за което поздравявам и противника. Не мисля, че има нужда от коментар относно нашия първи гол. В Марица имат камера – могат да гледат запис от двубоя, ние също имаме и го гледахме. Страничният съдия веднага тръгна към центъра, дори и за миг не се е поколебал относно ситуацията. Никога не съм правил индивидуални оценки на футболисти и винаги съм се старал да бъда обективен. Искам обаче да отчета доброто включване на нашите млади футболисти. На резервната скамейка с едно-две изключения, останалите са млади момчета. Пуснах ги в игра, а те буквално летят на терена, усеща се желанието им за игра. Целият отбор се представи добре и дано така да продължаваме, защото ни чакат трудни мачове – сега гостуване на Спартак Пловдив, после срещу Родопа, който тръгна добре, после с Левски Карлово. Не трябва в нито един мач да се отпускаме, ако искаме да сме в челото на класирането“.

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