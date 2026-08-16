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Спектакъл и красота в шоуто „Чудесният свят на гимнастиката“

  • 16 авг 2026 | 05:32
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Спектакъл и красота в шоуто „Чудесният свят на гимнастиката“

В края на предпоследния ден от 42-ото Световно първенство по художествена гимнастика, зрителите в зала „Фестхале“ във Франкфурт се насладиха на грандиозен спектакъл. Шоуто, озаглавено „Чудесният свят на гимнастиката“, разкри цялата красота и многообразие на този спорт.

Програмата беше изключително богата и включваше демонстрации от всички дисциплини на Световната гимнастика. Публиката видя изпълнения по спортна и художествена гимнастика, скокове на батут, акробатика, аеробика и гимнастика за всички. Особен интерес предизвика и мъжката художествена гимнастика, а светлинно шоу и фойерверки допълниха впечатляващата атмосфера.

Специално участие в събитието взе олимпийската и трикратна световна шампионка Даря Варфоломеев, която излезе, за да поздрави присъстващите.

Централна фигура в програмата беше 13-годишната Мелиса Дите от Хесен. Зрителите станаха свидетели и на завръщането на килима на 28-кратната шампионка на Германия Магдалена Бжеска, която 28 години след края на кариерата си се представи като танцьорка в партньорство с Ерих Клан.

Бившата германска националка Маргарита Колосов също зарадва публиката със свое изпълнение. В момента тя има друга роля на първенството, като е един от говорителите в зала „Фестхале“.

Испанецът Енеко Ламеа демонстрира, че художествената гимнастика не е спорт само за жени, докато атлети от „Спешъл Олимпикс“ показаха приобщаващата сила на спорта.

Световното първенство приключва утре с финалите на отделните уреди при жените и ансамблите, които стартират в 11:00 часа местно време. България вече си осигури два сребърни медала и ще се бори за нови отличия чрез световната вицешампионка в многобоя Стилияна Николова и националния ансамбъл за жени.

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