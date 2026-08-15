Попович с втора европейска титла в Париж

Давид Попович завоюва второ европейско злато от шампионата по плуване на Стария континент в Париж. След като спечели 100-те метра свободен стил преди няколко дни, румънецът грабна втората си индивидуална титла на това първенство, като спечели 200 метра свободен стил с време 1:44.15 минути.

Попович поведе още от самото начало и удържа аванса си до края. Времето на румънеца е с повече от секунда по-слабо от най-доброто му постижение от 1:42.97, което той постигна през август 2022 г., но е най-доброто му за сезона. Втори остана литовецът Томас Навиконис с 1:44.55, а трети е британецът Джеймс Гай с 1:44.87.

Мирослав Кнедла от Чехия изненадващо стана европейски шампион на 50 метра гръб за мъже с 24,11 секунди. Руският плувец Климент Колесников, световният рекордьор в дисциплината, спечели сребро, завършвайки на една стотна от секундата зад победителя за 24,12 секунди. Павел Самусенко от Русия зае трето място, завършвайки за 24,14 секунди.

Състезаващата се с неутрален статут рускиня Евгения Чикунова триумфира в най-силната си дисциплина 200 метра бруст. Спортистката от Санкт Петербург никога преди не беше печелила златен медал в голям 50-метров басейн.

Сблъсъкът между Евгения Чикунова и британката Ангарад Еванс беше един от акцентите във вечерната сесия, като световната рекордьорка Чикунова се наложи с нов рекорд на шампионатите 2:19.32 минути. Еванс остана втора с 2:21.21 минути. Трета е ирландката Мона Макшери с 2:22.43.

Белгийката Рос Ванотердайк грабна златото на 100 метра бътерфлай за жени, като завърши дистанцията за 56.08 секунди. Ангелина Кьолер от Германия е втора (56.39 секунди), докато бронзовото отличие е за руската плувкиня Даря Клепикова с 56.76 секунди.

Италианката Симона Куадарела спечели финала на 1500 метра свободен стил с нов рекорд на шампионатите - 15:46.22 минути. Втора е германката Изабел Гозе с 15:49.31, а трета - Мая Вернер, също от Германия, с 15:52.50.

Руските плувци състезаващи се с неутрален статут Егор Корнев, Иван Гирев, Дария Клепикова и Кира Манохина спечелиха злато в миксовата щафетата 4x100 метра свободен стил. Общото им време беше 3:19,95 секунди, което е нов рекорд на шампионатите.

Второ място заеха Шон Ниволд, Мерлин Белмонт, Милу ван Вайк и Марит Стеенберген от Нидерландия, които завършиха дистанцията за 3:20,09 секунди. Трето място заеха Карло Д'Амброзио, Томас Чекон, Сара Къртис и Ема-Вирджиния Меникучи от Италия (3:20,80 секунди).

Световният рекордьор и доскорошен хегемон в бруста Адам Рамзи-Пийти претърпя ново разочарование, като завърши едва 20-ти в сериите на 50 метра бруст и заяви, че е разочарован и объркан от продължаващата си слаба форма. Трикратният олимпийски златен медалист, на 31 години, остана извън полуфиналите с време от 27,34 секунди. Световният му рекорд, поставен през юли 2017 г., е 25,95.

Рамзи-Пийти беше пети във финала на 100 метра бруст по-рано през седмицата, първата загуба на световния рекордьор в дисциплината на Европейско първенство по плуване.

„Тези представяния изобщо не са достатъчно добри. Дори сега си мисля, че е толкова зле, че съм объркан“, каза Пийти.

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