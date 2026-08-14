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  3. България загуби от Румъния и завърши на 14-о място на Европейското във Варна

България загуби от Румъния и завърши на 14-о място на Европейското във Варна

  • 14 авг 2026 | 14:27
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България загуби от Румъния и завърши на 14-о място на Европейското във Варна

България загуби от Румъния с 11:15 (2:3, 1:4, 3:5, 5:3) последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. За трикольорите най-резултатен в срещата стана Даниел Тотев с 3 гола, а по 2 попадения реализираха Дениз Каракашев и Леон Касан.

За победителите Козмин-Михай Станку и Шербан-Илиан Бурда вкараха по 4 гола. След поражението националите ни остават на 14-о място в крайното класиране, докато северната ни съседка е на 13-а позиция. Независимо от загубата България запази мястото си в елитната група.

В мача за 15-о място Словения надделя над Чехия със 17:13 (4:3, 4:3, 5:2, 4:5). Двата тима изпадат от елитната група. По-късно днес Турция играе с Малта, а Франция с Нидерландия за разпределение на местата от 9-о до 12-о.

След тези срещи са четвъртфиналите на турнира, които противопоставят Испания и Унгария, Сърбия и Хърватия, Италия и Германия и Гърция и Черна гора.

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