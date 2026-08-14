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  3. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб на Европейското

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб на Европейското

  • 14 авг 2026 | 11:48
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Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб на Европейското

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с 26-о време 1:02.25 минута и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе нидерландката Марит Стеенберген с 59.66 секунди.

Рекорд не стигна на Диана Петкова за полуфиналите на 50 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване
Рекорд не стигна на Диана Петкова за полуфиналите на 50 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване

Това бе последен старт за Габриела Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единственият български състезател с участие във вечерна сесия до момента, плувайки в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди три дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.

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Снимки: Startphoto

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