Цанко Цанков тръгва да атакува Ламанша от Англия до Франция

Най-добрият български плувец в открити и ледени води Цанко Цанков е в заключителния етап от подготовката си за преплуването на Ламанша от Англия до Франция без прекъсване. Българският плувец ще направи своя опит в един от дните между 19 и 26 август, а точният момент за старт ще бъде определен в зависимост от метеорологичните условия и теченията в протока.

Стартът ще бъде в района на Дувър, а финалът – на френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 километра, като температурата на водата в момента е около 20 градуса по Целзий. Индивидуалната надпревара се организира от британската Channel swimming& piloting federation.

Зад Цанко Цанков вече стои сериозна подготовка в открити води. Само за последните месеци той е натрупал 1300 километра тренировъчен обем във водите на Черно море, като част от тренировките са провеждани по два пъти – сутрин и вечер.Специално внимание в последните седмици е отделено и на плуването в тъмните часове на денонощието – условия, с които Цанков може да се сблъска по време на предстоящия си опит.

„За последните 90 дни съм изплувал точно 1300 тренировъчни километра във водите на Черно море, като част от тях бяха и сутрин, и късния следобед. Последните седмици влизах вечер, малко преди полунощ, за да мога да се аклиматизирам към тъмното, към това, което ще ме очаква в Ламанша, и да бъда подготвен. Направих и изследвания, резултатите са добри. Чувствам се подготвен за трудностите, които ще ме очакват и силно мотивиран да успея“, допълни Цанков.

Ламаншът е сред седемте най-трудни плувни маратона в света, а Цанко Цанков вече е преминал пет от тях. След предстоящото плуване от Англия до Франция пред него ще остане още едно изпитание от престижната серия – протокът Цугару в Япония.

„Думата „рекорд“ не е в речника ми. За Ламанша съм я махнал от мислите си, защото колкото и добре да е подготвен един плувец, основните фактори са природата и силните течения, приливите и отливите. Мястото е много особено. Ще дам всичко от себе си да направя едно бързо плуване. Ще видим накрая какъв ще бъде резултатът“, каза Цанков.

Българският плувец благодари и на институциите и организациите, които подкрепят подготовката му за едно от най-сериозните изпитания в кариерата му.„Благодаря на Министерството на младежта и спорта, на Българския спортен тотализатор, на Община Бургас и на Фондация „Спорт в България“ за подкрепата към мен и към моето предстоящо плуване от Англия до Франция“, заяви Цанко Цанков.

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Снимки: Sportal.bg