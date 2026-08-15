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Иванов: Нищо не сме могли. Слязохме на земята, буквално

  • 15 авг 2026 | 21:05
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Иванов: Нищо не сме могли. Слязохме на земята, буквално

Наставникът на Етър Иван Иванов остана крайно недоволен от представянето на своите футболисти, които завършиха 1:1 като домакин с Рилски спортист.

“Нищо не сме могли. Слязохме на земята, буквално. Имах тези опасения. Поздравявам Рилски спортист - бориха се докрай и това им се отплати. Ние вървим по нашия си път.

Нищо не се усети, много слаб мач за нашия отбор. Имахме ситуации, но отборът не ми хареса игрово. Всеки един игра много под възможностите си и решенията бяха изключително грешни. Вината е моя.

Трябва да решим къде не бяхме добри и да се подобрим. Този мач имахме позитивен резултат и все пак не изглеждахвме както трябва", каза треньорът на Етър, чийто отбор загуби първи точки във Втора лига след четири изиграни мача.

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