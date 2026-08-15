Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък

Стилияна Николова беше изключително щастлива, след като спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"Определено съм доволна от себе си. Щастлива съм за завоюваната квота най-вече, за това, че съм световна вицешампионка и като цяло съм много удовлетворена и си отдъхнах. По принцип този формат е много тежък и ние сме подготвени. Разбрах, че състезанието е било изключително силно, че е било много тежко, но ние бяхме подготвени за това", каза Николова след състезанието.

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Според нея, това, че се появяват млади гимнастички е добре за спорта.

"Това е много хубаво, все пак е спорт, развиваме се, растем нагоре, ставаме се по-популярни. Това ще ни даде още повече мотивация и тласък на нас, по-опитните", счита грацията.

Николова коментира, че продължава да работи върху себе си и да се развива, тъй като тепърва на 16 август (неделя) предстоят финалите на първенството.

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