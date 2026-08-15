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  3. Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък

Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък

  • 15 авг 2026 | 06:54
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Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък

Стилияна Николова беше изключително щастлива, след като спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"Определено съм доволна от себе си. Щастлива съм за завоюваната квота най-вече, за това, че съм световна вицешампионка и като цяло съм много удовлетворена и си отдъхнах. По принцип този формат е много тежък и ние сме подготвени. Разбрах, че състезанието е било изключително силно, че е било много тежко, но ние бяхме подготвени за това", каза Николова след състезанието.

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Според нея, това, че се появяват млади гимнастички е добре за спорта.

"Това е много хубаво, все пак е спорт, развиваме се, растем нагоре, ставаме се по-популярни. Това ще ни даде още повече мотивация и тласък на нас, по-опитните", счита грацията.

Николова коментира, че продължава да работи върху себе си и да се развива, тъй като тепърва на 16 август (неделя) предстоят финалите на първенството.

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