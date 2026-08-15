Съставът на Локомотив (Мездра) за сезон 2026-2027 година

Локомотив (Мездра) картотекира 24-ма футболисти за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Сред тях са три нови попълнения. Това са 22-годишния нападател Асен Русинов, който през миналия сезон обличаше екипа на Левски 2007 (Левски), 21-годишния офанзивен халф Иван Нешков, който идва от елитния Ботев (Враца) и 17-годишният вратар Кирил Даскалов, пазил за последно на Черноморец II (Бургас). Сред картотекираните състезатели са и 7 юноши на клуба. Става въпрос за защитниците Борислав Цветков и Марчело Атанасов, халфовете Виктор Павлов (идва от ДЮШ на Ботев Враца), Константин Христов, Теодор Симеонов и Цветомир Караиванов и нападателя Мартин Кръстев.

Състав – сезон 2026-2027 година

Вратари : Ивайло Сайков (29 години), Христо Георгиев (31 г.) и Кирил Даскалов (17 г.);

Защитници : Ваньо Иванов (26 г.), Васил Сапунджиев (25 г.), Ивайло Тодоров (23 г.), Ивайло Бояджиев (29 г.), Борислав Цветков (16 г.) и Марчело Атанасов (16 г.);

Полузащитници : Браиан Асенов (32 г.), Алекс Тодоров (24 г.), Михаил Бешев (24 г.), Николай Николов (31 г.), Иван Нешков (21 г.), Виктор Павлов (16 г.), Константин Христов (15 г.), Теодор Симеонов (16 г.) и Цветомир Караиванов (16 г.);

Нападатели : Васил Калоянов (38 г.), Сергей Георгиев (34 г.), Валдемар Асенов (31 г.), Асен Русинов (22 г.), Ивайло Дудушки (21 г.) и Мартин Кръстев (17 г.).

Старши треньор :– Николай Нинов

Играещ помощник-треньор : Сергей Георгиев

Треньор на вратарите : Венцислав Иванов

Масажист : Иван Ванцов.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук

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