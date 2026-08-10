Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Северозападна Трета лига
  3. Интригуващи битки на старта на Северозападната Трета лига

Интригуващи битки на старта на Северозападната Трета лига

  • 10 авг 2026 | 12:42
  • 2453
  • 7

Новият сезон 2026-2027 година на Северозападната Трета лига започва с интересни мачове. Това отреди изтегления днес жребий. Първенецът от последната кампания Локомотив (Мездра) потегля с гостуване на завърналия се от професионалния футбол отбор на Севлиево. Първият тест за Академик (Свищов) ще е в Червен бряг. Бдин пък ще пътува до Полски Тръмбеш. Съседско дерби ще се проведе в град Левски. В предстоящият шампионат ще участват 13 отбора. Дебютантът е втория отбор на Спартак (Плевен)

Северозападна Трета лига – първи кръг

22 август (събота) от 18:00 часа:

Спартак II (Плевен) –  ФК Чавдар Троян

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ком (Берковица)

Янтра (Полски Тръмбеш)Бдин 1923 (Видин)

Левски 2007 (Левски) – Павликени (Павликени)

Партизан (Червен бряг)Академик (Свищов)

Севлиево (Севлиево) – ОФК Локомотив (Мездра)

Ювентус 95 (Малчика) – почива

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нани заминава за Израел

Нани заминава за Израел

  • 10 авг 2026 | 16:16
  • 2966
  • 2
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10634
  • 5
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22385
  • 138
ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

  • 10 авг 2026 | 15:50
  • 3593
  • 0
Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

  • 10 авг 2026 | 15:31
  • 3751
  • 7
Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

  • 10 авг 2026 | 15:22
  • 2714
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 3750
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22385
  • 138
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13074
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4150
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10634
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17484
  • 61