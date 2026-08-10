Интригуващи битки на старта на Северозападната Трета лига

Новият сезон 2026-2027 година на Северозападната Трета лига започва с интересни мачове. Това отреди изтегления днес жребий. Първенецът от последната кампания Локомотив (Мездра) потегля с гостуване на завърналия се от професионалния футбол отбор на Севлиево. Първият тест за Академик (Свищов) ще е в Червен бряг. Бдин пък ще пътува до Полски Тръмбеш. Съседско дерби ще се проведе в град Левски. В предстоящият шампионат ще участват 13 отбора. Дебютантът е втория отбор на Спартак (Плевен)

Северозападна Трета лига – първи кръг

22 август (събота) от 18:00 часа:

Спартак II (Плевен) – ФК Чавдар Троян

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ком (Берковица)

Янтра (Полски Тръмбеш) – Бдин 1923 (Видин)

Левски 2007 (Левски) – Павликени (Павликени)

Партизан (Червен бряг) – Академик (Свищов)

Севлиево (Севлиево) – ОФК Локомотив (Мездра)

Ювентус 95 (Малчика) – почива

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