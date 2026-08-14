Българският баскетбол загуби още една светла личност

Българският баскетбол загуби още една светла личност. На 81-годишна възраст този свят напусна Марин Яцински, информираха от Българската федерация по баскетбол, позовавайки се на последния му клуб Спартак Плевен.

"Именно при плевенчани Професора, както бе познат той, изкара последните няколко сезона. Той бе част от щаба на "синьо-белите" и отговаряше за кондиционната им подготовка.

Марин Яцински оставя своята диря и като част от Балкан, Лукойл Академик, Берое Стара Загора, както и в школата на "студентите". Бивш кондиционен треньор и на подрастващите, както и на националните отбори на България при мъжете и жените.

Бивш треньор по лека атлетика. Помагал на много атлети, които след това постигнат значими успехи за България и в този спорт", добавиха още от БФБаскетбол и изказаха съболезнования на семейството и близките на Марин Яцински.

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