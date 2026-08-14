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Отиде си големият Нако Дойчев

  • 14 авг 2026 | 19:03
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Отиде си големият Нако Дойчев

Днес на 66-годишна възраст си отиде от този свят легендата на Локомотив (София) Нако Дойчев, съобщиха с прискърбие от родния му тим.

"Локомотивци,

С прискърбие ви съобщаваме, че тази сутрин, на 66-годишна възраст, е починал големият Нако Дойчев.

Футболният виртуоз Нако Дойчев е роден на 9 юни 1960 г. Юноша е на „Локомотив“ (София). Играл е за родния си клуб от 1979 до 1987 г. Има 273 мача и 35 гола в „А“ група. С „Локомотив“ е носител на Купата на Съветската армия през 1982 г. Има осем мача и едно попадение в евротурнирите, но именно с него отстраняваме тогавашното страшилище „Динамо“ (Киев)!

Ръководството на „Локомотив“ изразява своите искрени съболезнования на семейството и близките на Нако Дойчев, както и на цялата „червено-черна“ общност! Почивай в мир, бате Нако!", пишат "столичните железничари".

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