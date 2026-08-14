Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

  • 14 авг 2026 | 09:25
  • 254
  • 0
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Браунсбърг, Индиана (САЩ) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха на Бенджамин Китай (САЩ) и Фернандо Ромболи (Бразилия) с 3:6, 4:6 за малко над час на корта. Донски и Бантия допуснаха по един пробив и в двата сета и не успяха да се възползват от нито един от шестте си брейкбола в хода на срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Шиникова отпадна от турнир във Виго

Шиникова отпадна от турнир във Виго

  • 13 авг 2026 | 22:33
  • 893
  • 0
Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

  • 13 авг 2026 | 18:31
  • 438
  • 0
Василев е на 1/4-финал в Сърбия

Василев е на 1/4-финал в Сърбия

  • 13 авг 2026 | 17:20
  • 1189
  • 0
Наоми Осака се оттегли от участие в Синсинати

Наоми Осака се оттегли от участие в Синсинати

  • 13 авг 2026 | 14:45
  • 758
  • 1
Александър Василев достигна до четвъртфиналите в Сърбия

Александър Василев достигна до четвъртфиналите в Сърбия

  • 13 авг 2026 | 14:12
  • 1093
  • 0
Зверев заяви, че съкращаването на „Мастърс“ турнирите би помогнало

Зверев заяви, че съкращаването на „Мастърс“ турнирите би помогнало

  • 13 авг 2026 | 12:55
  • 1145
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 185964
  • 1072
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 63976
  • 90
ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист

ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист

  • 14 авг 2026 | 10:17
  • 1089
  • 0
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 6912
  • 5
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 30836
  • 24
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 40012
  • 3