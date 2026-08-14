Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки в Индиана

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Браунсбърг, Индиана (САЩ) с награден фонд 107 хиляди долара.

28-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха на Бенджамин Китай (САЩ) и Фернандо Ромболи (Бразилия) с 3:6, 4:6 за малко над час на корта. Донски и Бантия допуснаха по един пробив и в двата сета и не успяха да се възползват от нито един от шестте си брейкбола в хода на срещата.

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