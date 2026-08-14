Европейското по планинско колоездене беше официално открито на Витоша

Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане беше открито днес следобед с кратка церемония във финалната зона на писта „Витошко лале“. В събота и в неделя българската столица и планината Витоша ще бъдат домакини на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината.

На церемонията по откриването приветствия към състезатели и гости отправиха зам.-кметът на София Георги Клисурски и организационният секретар на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Анатоли Илиев. Двамата поздравиха присъстващите, пожелаха успех на участници и организатори, като изтъкнаха усилията на Столична община да предоставя повече възможности за спорт и туризъм, повече достъп до природата, зеленината и красотите на планината в близост до града.

Част от най-добрите маутинбайкъри в света направиха първи тестови спускания по тренировъчните трасета, като останаха възхитени от планината Витоша и условията, които тя предоставя за планинско колоездене. Участниците през уикенда ще бъдат 310 от 26 държави, обявиха организаторите.

Състезанието ще се проведе по трасе „Витошко лале“, което разполага с нова финална отсечка, изградена по международните стандарти на UEC и UCI за състезания от най-висок ранг. Квалификациите са в събота, а в неделя от 12:00 часа са финалите.

За феновете са подготвени специално обособени зони за наблюдение на най-техничните и атрактивни участъци покрай трасето. Шампионатът се организира съвместно от Българска федерация колоездене и Европейския колоездачен съюз (UEC), с домакинството на „Витоша ски“ АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

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