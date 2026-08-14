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  3. България стартира квалификациите за Световната купа по крикет Т20 с подмладен състав

България стартира квалификациите за Световната купа по крикет Т20 с подмладен състав

  • 14 авг 2026 | 11:12
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България стартира квалификациите за Световната купа по крикет Т20 с подмладен състав

Националният отбор на България по крикет започва утре участието си в квалификациите за Световната купа по крикет T20 във Финландия. Първи съперник на "трикольорите" ще бъде съставът на домакините, а в групата са още тимовете на остров Ман, Испания и Люксембург.

Предстоящият турнир е важна част от пътя към Световната купа по мъжки T20 през 2028 година в Австралия и Нова Зеландия, а за българския крикет той има и още едно особено значение – националният отбор ще бъде с осезаемо подмладен състав, съобщиха от родната централа.

В състава на България са включени петима състезатели от юношеския национален отбор до 19 години, които ще получат възможност да направят важна крачка към мъжкия национален отбор и да натрупат ценен международен опит в срещи с утвърдени съперници. Това е част от дългосрочната стратегия на Българската федерация по крикет за развитие на спорта у нас – да се инвестира в младите състезатели и да им бъде осигурен реален път от юношеския към мъжкия национален отбор.

Подмладяването на националния отбор е важна стъпка в развитието на българския крикет. Включването на петима нови играчи показва увереността на федерацията в младите таланти, които се развиват в България.

„Вярваме в младите състезатели и искаме да им дадем възможност да се развиват в реална международна среда. Участието на петима играчи от националния отбор до 19 години в мъжкия състав е важна крачка за тяхното развитие. Те ще имат възможност да играят срещу силни европейски отбори, да натрупат опит и да покажат, че българският крикет разполага с потенциал за бъдещето“, заявиха от Българската федерация по крикет.

БФ Крикет гледа уверено напред и поставя младите таланти в центъра на своята стратегия. Целта е постепенно да бъде изградено младо, конкурентоспособно и устойчиво поколение национални състезатели, което да представлява България на европейската и световната сцена.

Предстоящото състезание има допълнително значение, тъй като T20 е форматът на крикета, включен в програмата на Олимпийските игри. Крикетът ще бъде част от програмата на Игрите в Лос Анджелис 2028, което поставя развитието на младите състезатели и натрупването на международен опит във все по-важен контекст.

За България участието във Финландия е възможност не само за спортен резултат, но и за изграждане на основата на следващото поколение национални състезатели.

В квалификациите участват десет отбор, разделени в две групи, като победителите в тях се класират за финал, а спечелилият го продължава напред в пресявките в европейската зона през 2027 година за класиране на Световната купа.

Българският национален отбор замина за Финландия с амбиция за силно представяне и с поглед, насочен към бъдещето. Треньор на отбора е Башрат Хусаин, а мениджър на отбора и представител на БФК е Ивайло Кацарски. Те очакват от отбора много добри игри и дори изненадващо добри резултати.

групова фаза:
Група 1: Финландия, България, Остров Ман, Люксембург и Испания
Група 2: Чехия, Германия, Гърция, Израел и Португалия

Програма на България:
15 август, събота, 16:00 ч. Финландия – България 
17 август, понеделник, 11:00 ч. България – Остров Ман 
18 август, вторник, 16:00 ч. България – Испания 
20 август, четвъртък, 11:00 ч. Люксембург – България 
21 август, петък Плейофи и финал

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