Германски екстремен колоездач ще опита да измине "Ком-Емине" за под 68 часа

Германският екстремен колоездач и многократен рекордьор Гуидо Кунце пристига в България за следващото си голямо предизвикателство. На 15 август, събота той ще направи опит за скоростно преминаване с велосипед по легендарния планински маршрут "Ком–Емине".

Трасето преминава по билото на Стара планина и е едно от най-сериозните изпитания за издръжливост на Балканите. То е с дължина около 650 километра и включва повече от 14 000 метра положителна денивелация. Суровият терен, големите разлики във височината и многото технически участъци превръщат "Ком–Емине" в изключително предизвикателство дори за най-опитните колоездачи.

Стартът на предизвикателството ще бъде утре около 5:00 часа сутринта на връх Ком. Кунце ще се опита да премине маршрута в изключително кратък срок, като целта му е да се справи с трасето за по-малко от 68 часа.

Гуидо Кунце не е професионален спортист. В ежедневието си той управлява собствен специализиран магазин за спорт и мобилност в Мюлхаузен, Германия. Тренировките и екстремните му експедиции трябва да бъдат съчетавани с професионалните и семейните му ангажименти. Именно това е една от отличителните черти на неговата философия – да доказва, че дори човек с нормален професионален и личен живот може да поставя пред себе си цели, които изглеждат почти невъзможни.

Зад гърба си той има впечатляващи постижения в екстремните спортове. Сред тях са:

- 6233 метра надморска височина с велосипед (изкачване на вулкана Охос дел Саладо в Чили);

- скоростно прекосяване на Монголия от запад на изток за по-малко от шест дни;

- скоростни преходи през Австралия и САЩ;

- множество други екстремни колоездачни експедиции на различни континенти.

За своите приключения Кунце разказва и в автобиографичната си книга "Мнозина ме наричат луд" ("Viele nennen mich verrückt").

"Маршрутът "Ком–Емине" не е просто спортно предизвикателство – той е истинска легенда. Теренът изисква не само перфектна физическа подготовка, но и огромна психическа устойчивост. За мен най-голямото удоволствие е именно този контраст между ежедневието ми като предприемач и чистия адреналин на приключението. Уважавам изключително много постиженията на българските атлети по това трасе и за мен е чест да премеря сили с тази невероятна планина", споделя Гуидо Кунце преди старта.

По време на опита Кунце ще бъде подкрепян от опитен логистичен екип, който ще следи неговото физическо състояние и ще осигурява необходимата организация по трасето. Предстоят десетки часове непрекъснато каране, кратки почивки, тежък планински терен и постоянна борба с умората.За Кунце обаче именно това е същността на екстремния спорт – да излезеш извън границите на познатото и да провериш докъде можеш да стигнеш.

Снимки: instagram.com/guido.kunze

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