Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Германски екстремен колоездач ще опита да измине "Ком-Емине" за под 68 часа

Германски екстремен колоездач ще опита да измине "Ком-Емине" за под 68 часа

  • 14 авг 2026 | 12:34
  • 226
  • 0
Германски екстремен колоездач ще опита да измине "Ком-Емине" за под 68 часа

Германският екстремен колоездач и многократен рекордьор Гуидо Кунце пристига в България за следващото си голямо предизвикателство. На 15 август, събота той ще направи опит за скоростно преминаване с велосипед по легендарния планински маршрут "Ком–Емине".

Трасето преминава по билото на Стара планина и е едно от най-сериозните изпитания за издръжливост на Балканите. То е с дължина около 650 километра и включва повече от 14 000 метра положителна денивелация. Суровият терен, големите разлики във височината и многото технически участъци превръщат "Ком–Емине" в изключително предизвикателство дори за най-опитните колоездачи.

Стартът на предизвикателството ще бъде утре около 5:00 часа сутринта на връх Ком. Кунце ще се опита да премине маршрута в изключително кратък срок, като целта му е да се справи с трасето за по-малко от 68 часа.

Гуидо Кунце не е професионален спортист. В ежедневието си той управлява собствен специализиран магазин за спорт и мобилност в Мюлхаузен, Германия. Тренировките и екстремните му експедиции трябва да бъдат съчетавани с професионалните и семейните му ангажименти. Именно това е една от отличителните черти на неговата философия – да доказва, че дори човек с нормален професионален и личен живот може да поставя пред себе си цели, които изглеждат почти невъзможни.

Зад гърба си той има впечатляващи постижения в екстремните спортове. Сред тях са:

- 6233 метра надморска височина с велосипед (изкачване на вулкана Охос дел Саладо в Чили);
- скоростно прекосяване на Монголия от запад на изток за по-малко от шест дни;
- скоростни преходи през Австралия и САЩ;
- множество други екстремни колоездачни експедиции на различни континенти.

За своите приключения Кунце разказва и в автобиографичната си книга "Мнозина ме наричат луд" ("Viele nennen mich verrückt").

"Маршрутът "Ком–Емине" не е просто спортно предизвикателство – той е истинска легенда. Теренът изисква не само перфектна физическа подготовка, но и огромна психическа устойчивост. За мен най-голямото удоволствие е именно този контраст между ежедневието ми като предприемач и чистия адреналин на приключението. Уважавам изключително много постиженията на българските атлети по това трасе и за мен е чест да премеря сили с тази невероятна планина", споделя Гуидо Кунце преди старта.

По време на опита Кунце ще бъде подкрепян от опитен логистичен екип, който ще следи неговото физическо състояние и ще осигурява необходимата организация по трасето. Предстоят десетки часове непрекъснато каране, кратки почивки, тежък планински терен и постоянна борба с умората.За Кунце обаче именно това е същността на екстремния спорт – да излезеш извън границите на познатото и да провериш докъде можеш да стигнеш.

Снимки: instagram.com/guido.kunze

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Италия заяви амбиции за лятна Олимпиада

Италия заяви амбиции за лятна Олимпиада

  • 13 авг 2026 | 22:31
  • 1275
  • 0
Международната автомобилна федерация и Световната федерация по танцов спорт свалиха ограниченията срещу руските спортисти

Международната автомобилна федерация и Световната федерация по танцов спорт свалиха ограниченията срещу руските спортисти

  • 13 авг 2026 | 21:37
  • 1179
  • 1
Магнус Карлсен не е във форма да играе шах, но все пак

Магнус Карлсен не е във форма да играе шах, но все пак

  • 13 авг 2026 | 10:44
  • 991
  • 0
България ще играе с Полша и с Белгия в квалификациите на Европейското по бадминтон за смесени отбори

България ще играе с Полша и с Белгия в квалификациите на Европейското по бадминтон за смесени отбори

  • 12 авг 2026 | 15:25
  • 488
  • 0
Задава ли се краят на сагата? Съдът отхвърли жалбата срещу вписването на Асен Златев за председател на федерацията по щанги

Задава ли се краят на сагата? Съдът отхвърли жалбата срещу вписването на Асен Златев за председател на федерацията по щанги

  • 12 авг 2026 | 13:54
  • 5243
  • 2
Един от най-великите щангисти се завръща с идеята да стане GOAT

Един от най-великите щангисти се завръща с идеята да стане GOAT

  • 12 авг 2026 | 13:51
  • 6618
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 16458
  • 58
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 11020
  • 8
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 8911
  • 20
Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 12:06
  • 8354
  • 31
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 75032
  • 113
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 33786
  • 29