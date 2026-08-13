Магнус Карлсен не е във форма да играе шах, но все пак

Защитаващият титлата си гросмайстор Магнус Карлсен заяви, че „изобщо не е във форма да играе шах“, но въпреки това победи гросмайсторите Андрей Есипенко и Ханс Ниман с по 1,5:0,5 и се класира за плейофите в петък на турнира с награден фонд от 1,5 милиона долара от Световната купа по електронни спортове 2026.

Към него се присъединиха гросмайсторите Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и Нодирбек Абдусаторов, които също спечелиха по два мача и продължиха напред.

Останалите 12 шахматисти ще се борят в долната схема за последните четири места. Сред тях е гросмайсторът Ян Непомнящи, който удари три пъти по масата след болезнената си загуба от Ниман в партия „Армагедон“.

Останалите в Световната купа по електронни спортове 16 състезатели са разделени в две групи по осем и играят елиминационни мачове по система с отпадане след две загуби.

Всеки мач включва две партии с времева контрола 10+0, последвани при необходимост от „Армагедон“. Форматът е прост – две победи осигуряват класиране за плейофите в петък, а две загуби означават отпадане.

"Magnus doing Magnus things!" says Tania as the defending champion wins a smooth endgame to leave Esipenko needing to win on demand to force Armageddon! https://t.co/VBQrjJ1J5P#EWC2026 pic.twitter.com/jizDhCRXK3 — chess24 (@chess24com) August 12, 2026

Да се каже, че Карлсен не се чувстваше добре при първото си участие на Световната купа по електронни спортове за 2026 година, би било твърде меко казано. След първия си мач той коментира:

„Хубаво е отново да играя в турнира. Днес ми е малко трудно. Изобщо не съм в състояние да играя шах, но успях да оцелея в първия мач. Надявам се да оцелея в още един, а след това ще видим!“

За шахматист, известен с бавните си стартове, защитаващият титлата си Карлсен не получи най-лесния възможен съперник. Той се изправи срещу Есипенко, който предишния ден беше в неудържима серия и спечели четири поредни мача, за да се класира.

Натрупаният с годините автоматизъм обаче се притече на помощ на Карлсен. Той получи леко предимство в първата партия и не го изпусна до самия край.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google