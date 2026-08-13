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Италия заяви амбиции за лятна Олимпиада

  • 13 авг 2026 | 22:31
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Италия заяви амбиции за лятна Олимпиада

Италия ще се опита да вземе домакинство на Летни олимпийски игри в най-скоро време, съобщи специализираният портал Inside the Games.

На Ботуша са впечатлени от успеха, който постигнаха Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо в началото на тази година, и са си поставили за цел да получат и най-големия спортен форум.

Властите в столицата на страната Рим вече изразиха готовност да издигнат кандидатурата си за Игрите през 2036 г., докато Италианският олимпийски комитет изглежда по-склонен да опита за 2040 г., се казва още в информацията на изданието.

За момента интерес към Олимпиадата след десет години има от страна на Индия, Катар и Германия.

Следващите две Летни олимпиади ще се проведат в Лос Анджелис през 2028 година и в Бризбейн през 2032 година. Италия само веднъж е приемала Летни олимпийски игри. Това стана през 1960 година в Рим.

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