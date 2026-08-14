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Момичетата от ансамбъла: Чувстваме се по-спокойни и ще дадем всичко от себе си

  • 14 авг 2026 | 14:41
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Момичетата от ансамбъла: Чувстваме се по-спокойни и ще дадем всичко от себе си

Състезателките от националния ансамбъл на България заявиха, че се чувстват уверени и ще дадат всичко от себе си на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди Световното
Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди Световното

"Минахме тренировката, усетихме атмосферата в залата, чувстваме се по-спокойни и ще дадем всичко от себе си на състезанието", каза Обретенова.

"Няма големи промени в съчетанието, работим с повече спокойствие и настроение, и се чувстваме по-уверени в момента", добави Вълкова.

"Последно време определено работихме върху точността и върху това да сме спокойни и да направим това, което работим. Определено се чувстваме доста по-уверени, просто ни трябва повече кураж", заяви Миневска.

"Отговорността със сигурност е много голяма, но това не трябва да ни повлияе, защото ние сме тук, за да си свършим работата, а другото зависи от съдиите", коментира Рейчъл Стоянов.

"Очакваме от себе си да покажем това, което сме тренирали, да сме спокойни и треньорките също очакват това", каза Божилова.

"Нашето желание е да покажем това, което работим всеки ден, защото го можем", завърши Василева.

Многобоят при ансамблите е утре от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в група В, която започва в 14:45 часа. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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