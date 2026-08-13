Стилияна Николова си осигури участие на финалите на бухалки и на лента на Световното във Франкфурт

Световната сребърна медалистка в многобоя от Рио де Жанейро 2025 Стилияна Николова със сигурност ще играе на финалите на бухалки и на лента, тъй като квалификациите на тези два уреда приключиха на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Българката влиза сред осемте най-добри с втори по сила резултат на бухалки 29.250 точки и пети на лента 28.300.

Стилияна Николова е лидер във временното класиране на Световното

Николова е втора до момента в квалификациите на многобоя, след като отстъпи първата позиция на представителката на домакините Даря Варфоломеев. Двукратната световна шампионка получи изключителните 30.050 точки за композицията си с лента.

Италианката София Рафаели има най-високата оценка в състезанието до момента - 30.100 на обръч от вчера.

Стилияна Николова след квалификациите на Световното първенство: Подготвена съм за повече

Варфоломеев води със сбор от 89.000 точки, пред Стилияна Николова с 87.350, София Илтерякова (неутрален статут) с 85.600 и други.

Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента. Тя е 18-а на бухалки с 26.750 и 27.050 на лента. В многобоя националката в момента е 12-а със сбор от 81.150 точки и ще трябва да изкача до края на състезателния ден, за да разбера дали ще бъде в топ 18 за финала утре.

До края на квалификациите днес предстоят още четири групи, но в тях гимнастичките ще играят с обръч и с топка. Около полунощ българско време ще бъде ясно кои влизат на финала на индивидуалния многобой и кои са финалистките на обръч и на топка.

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