Неподражаема! Стилияна Николова е финалистка и на многобоя, и на три от четири уреда

Стилияна Николова се класира за финала на индивидуалния многобоя и ще спори за отличията на финалите на обръч, бухалки и лента, а Ева Брезалиева приключи участието си на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Квалификациите завършиха след два дни, които продължиха по близо 14 часа всеки, и в тях участваха 94 гимнастички от първоначално обявените 103.

Световната и европейска вицешампионка в многобоя Стилияна Николова зае второ място в квалификациите на многобоя със сбор от 87.350 точки (29.800 обръч, 27.100 топка, 29.250 бухалки, 28.300 лента). Според регламента се взимат само трите най-добри оценки, затова нейната на топка отпада.

Николова влиза на три от четирите финала в неделя, без този на топка. На обръч тя е с втора оценка 29.800, на бухалки също втора 29.250 и на лента с пети по сила резултат от 28.300. На топка възпитаничката на Валентина Иванова е 13-а с 27.100.

Първата позиция в квалификациите е за представителката на домакините Даря Варфоломеев. Двукратната световна шампионка има актив от 89.000. Трета е Мария Борисова (неутрален статут) с 86.900, пред София Илтерякова (неутрален статут) с 85.600, София Рафаели (Италия) с 85.000, Меган Чу (САЩ) с 84.650 и други.

Втората българка Ева Брезалиева приключи участие на шампионата. Тя остана 21-а в пресявките за многобоя с 81.150 точки (27.350, 25.850, 26.750, 27.050). Националката е 22-а на обръч, 25-а на топка, 19-а на бухалки и 14-а на лента.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от панела за трудност с тяло на обръч.

За финала на многобоя се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията. Отборната титла се определя от всички осем индивидуални оценки на държавата, плюс двете оценки на ансамбъла от многобоя. Финалите на всеки уред са с участието на топ осем от квалификацията.

Стилияна Николова си осигури участие на финалите на бухалки и на лента на Световното във Франкфурт

Първите три най-високо класирани индивидуални гимнастички на финала на индивидуалния многобой и първите три най-високо класирани ансамбъла в многобоя получават по една квота за своя национален олимпийски комитет, за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Квотите са за Националните олимпийски комитети (НОК), а не са поименни.

Утре ще бъдат раздадени първите медали - във финала на индивидуалния многобой при жените. Стилияна Николова ще играе във втората група от 19.30 часа българско време. Тя е с трети стартов номер и ще започне с бухалки.

Преди това са подиум тренировките при ансамблите. Отборът на България в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова ще изпробва килима в официалната зала около 13.00 часа българско време.

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