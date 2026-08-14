Домакините във Франкфурт подготвят двучасов галаспектакъл, който е озаглавен „Чудесният свят на гимнастиката“

Самите Световни първенства са голямо зрелище в художествената гимнастика. Но в събота вечерта състезателният килим ще се превърне в сцена за чисто забавление - без точки, без напрежение, а само удоволствие - за участниците и, разбира се, за публиката, която създава изключителна атмосфера във франкфуртската "Фестхале" от първия ден. „Чудесният свят на гимнастиката“ е заглавието на почти двучасовата програма, която съчетава спорт от най-високо ниво с впечатляващо шоу и големи имена.

Тя дори свързва поколенията, тъй като 13-годишната Мелиса Дите - млада гимнастичка от Хесен със светло бъдеще - ще бъде централната нишка на програмата. Магдалена Бжеска, междувременно, се завръща по повече от един начин. 28-кратната шампионка на Германия ще бъде отново на килима 28 години след оттеглянето си от спорта. Но този път тя не се появява като гимнастичка, а като танцьорка заедно с Ерих Клан, с когото спечели шоуто „Let’s Dance“ през 2012-а.

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„Естествено, невероятно съм развълнувана да се изявя пред тази огромна публика“, обяснява Магда. Като настоящ посланик на Световното първенство тази седмица, тя вече е изпитала от първа ръка невероятната енергия във "Фестхале".

Германският национален отбор планира да се наслади на тази атмосфера без напрежение в събота. Въпреки изтощителния състезателен график предния ден и финалите в неделя, мотото им е: „Домакини сме на Световното първенство, така че искаме да се покажем възможно най-добре и възможно най-често.“

Маргарита Колосов също е нетърпелива да демонстрира уменията си в залата, където, разбира се, би искала да се състезава като участничка в Световното първенство. Германката, която завърши четвърта в многобоя на Олимпийските игри в Париж 2024, вече демонстрира уменията си пред микрофона във "Фестхале", тъй като е един от говорителите на шампионата.

Испанецът Енеко Ламеа ще демонстрира, че художествената гимнастика не е само за жени. Спортистите от Спешъл Олимпикс ще покажат приобщаващата сила на спорта, забавленията и удоволствието като споделено общностно преживяване. И накрая, пет групи - които вече са наградени със злато на „Rendezvous der Besten“ и представляват Германската федерация по гимнастика на "World Gym for Life Challenge" ще преодолеят пропастта между международния елитен спорт и клубното ниво.

Шоуто ще се състои утре от 20:00 часа местно време (21:00 часа българско време).

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