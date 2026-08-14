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Рускиня триумфира в многобоя на Европейското по спортна гимнастика

  • 14 авг 2026 | 03:18
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Рускиня триумфира в многобоя на Европейското по спортна гимнастика

Олимпийската шампионка Ангелина Мелникова от Русия спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика, което се провежда в Загреб (Хърватия).

Мелникова спечели със сбор от 55.932 точки, след като получи оценки 13.800 на земя, 14.033 на прескок, на 14.266 смесена успоредка и 13.833 на греда.

Рускинята Анна Калмикова зае второ място с 54.632 точки, а французойката Елена Кола е трета с 53.966.

Мелникова и Калмикова взеха хърватски визи в последния момент за участие в Европейското първенство, след като първоначално им беше отказано.

Мелникова става за първи път шампионка в многобоя на Европейско първенство в кариерата си. През 2016 и 2018 година тя взе злато отборно, през 2017-а е първа на земя и през 2021-а на смесена успоредка. 26-годишната рускиня е олимпийска шампионка отборно от Токио 2020.

Българките гимнастички остана назад в класирането и не попаднаха сред финалистките на отделните уреди. В многобоя Йоана Янкова е 70-а с 45.466 точки, Никол Стоименова - 71-а с 45.432, Кристин Кръстева - 88-а с 40.298.

На земя Соколова е с най-високата оценка от 11.533, както и на греда - 11.600. На прескок Стоименова има 12.800, а на смесена успоредка Йоана Янкова получи 10.833 точки.

В квалификациите отборно България е на 27-о място с 137.064 точки, а Русия спечели пресявките с 164.797.

Утре Европейското първенство продължава с квалификациите, с многобоя и отборната надпревара при девойките с участието на българките Симона Георгиева и Валерия Хинкова.

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