Ансамбълът на България направи подиум тренировка преди Световното

Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на Световното първенство в германския град Франкфурт.

Тимът в състав в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова излезе на официалния килим и изпълни съчетанията си с три обръча/два чифта бухалки и с пет топки. В композицията с топки българките имаха неточности, заради което изпълниха елемента няколко пъти.

Националките имаха 15 минути на терена, които разделиха с ансамбъла на Република Южна Африка.

Многобоят при ансамблите е утре от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в група В, която започва в 14:45 часа. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стилияна Николова. Тя ще играе във втората група от 19.30 часа българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки.

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