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Стилияна Николова е лидер във временното класиране на Световното

  • 13 авг 2026 | 16:05
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Стилияна Николова е лидер във временното класиране на Световното

Световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова оглави класирането за многобоя след първите три от общо осем групи във втория състезателен ден на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Възпитаничката на Валентина Иванова изигра отлична композицията си с бухалки и беше оценена с 29.250 точки (13.200 трудност, 7.800 изпълнение, 8.250 артистичност), което е втора по сила оценка до момента.

На лента Николова имаше едно залитане, но игра много добре и съдиите й дадоха 28.300 (12.500, 7.700, 8.100), което е трети резултат засега.

От вчера българката има 29.800 на обръч и 27.100 на топка. Така със сбор от 87.350 точки тя води в подреждането за финала на многобоя. Най-ниската й оценка на топка отпада.

Николова засега влиза на всичките четири финала - втора е на обръч, шеста на топка, втора на бухалки и трета на лента.

Стилияна Николова е четвърта след първия ден на квалификациите за многобоя на Световното първенство
Стилияна Николова е четвърта след първия ден на квалификациите за многобоя на Световното първенство

Втората българка Ева Брезалиева заема деветата позиция с актив от 81.150 точки. Днес възпитаничката на Бранимира Маркова получи 27.050 точки на лента (11.800; 7.700; 7.550) и 26.750 точки на бухалки (11.800; 7.950; 7.000).

В момента започна група С с участието на олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия).

Квалификационната битка във Франкфурт продължава, а окончателният състав на топ 18, който ще продължи към финала на индивидуалния многобой, ще стане ясен след края на всички квалификационни потоци около полунощ българско време.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от панела за трудност с тяло на обръч.

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